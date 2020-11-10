В Microsoft объявили о принудительном обновлении устаревших версий Windows

https://static.news.ru/photo/3729acd2-2351-11eb-8777-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Microsoft объявила о принудительном обновлении устаревших версий операционных систем Windows. В компании объяснили, что это делается во избежание проблем с совместимостью оборудования в будущем.

Процесс обновления ОС миллионов пользователей будет запущен 8 декабря, когда закончится поддержка майского обновления Windows под номером 1903. Как пишет издание Windows Latest со ссылкой на сообщение Microsoft, пользователи версии 1903 будут переведены на версию 2004 или 20H2. В случае если оборудование не поддерживает актуальную версию Windows, апдейт будет выполнен до версии 1909.

При этом, как отметили специалисты Microsoft, поддержка версии 1909 заканчивается в мае будущего года, поэтому многим пользователям придётся задуматься об обновлении своего компьютера.

Обновление устаревших версий будет осуществляться поэтапно, отметили в компании. Кроме того, апдейт версии 1903 затронет только домашнюю и профессиональную сборку. Версии для образовательных учреждений и организаций будут продлены на один или два года.

Как сообщал NEWS.ru, в Microsoft ранее анонсировали изменения дизайна Windows 10 в 2021 году. Помимо обновлённого интерфейса появятся и новые функции. Кроме того, разработчики обещают реализовать глубокую интеграцию с устройствами, оснащёнными сенсорными дисплеями.