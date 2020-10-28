Дизайн Windows 10 принципиально изменится в 2021 году

Многие ключевые элементы Windows 10 в следующем году будут изменены. Речь идёт о меню «Пуск», «Проводник», «Центр уведомлений» и не только.
Помимо обновлённого интерфейса появятся и новые функции. Кроме того, разработчики обещают реализовать глубокую интеграцию с устройствами, оснащёнными сенсорными дисплеями.
О грядущем редизайне
Внутренняя документация описывает проект как «оживление» и модернизацию рабочего стола Windows, чтобы не отставать от ожиданий клиентов в мире, управляемом другими современными и легковесными платформами.
Ранее NEWS.ru писал, что эксперты Федеральной комиссии по связям США обнародовали техническую документацию, в которой сообщается о неожиданной функции у смартфонов линейки iPhone 12. Оказалось, что новинка от Apple оснащена беспроводной реверсивной зарядкой.