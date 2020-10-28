Эксперты рассказали о неожиданной функции у iPhone 12

https://static.news.ru/photo/447ab42e-1926-11eb-8ae8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эксперты Федеральной комиссии по связям США обнародовали техническую документацию, в которой сообщается о неожиданной функции у смартфонов линейки iPhone 12. Оказалось, что новинка от Apple оснащена беспроводной реверсивной зарядкой.

Кроме того, устройство может заряжать и другие гаджеты. Для этого необходима мощность в 5 ватт. Отмечается, что iPhone 12 поддерживает приёмник индуктивной зарядки и встроенный передатчик.

В настоящее время новинка от американской компании не способна заряжать часы, наушники и другие устройства, которые работают с беспроводным зарядным устройством. В документации подчёркивается , что функция ограничена программно. Возможно, что она будет доступна уже в обновлениях iOS. Также существует предположение, исходя из которого Apple просто придерживает опцию и собирается её разблокировать при анонсе гарнитуры AirPods 3.

Как ранее передавал NEWS.ru, новинка от Apple обладает новой возможностью, которая работает по принципу взаимодействия с дополненной реальностью. iPhone 12 умеет измерять рост человека. Для того чтобы воспользоваться новой функцией, нужно открыть приложение «Рулетка» и навести камеру смартфона на человека.