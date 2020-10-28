Эксперты рассказали о неожиданной функции у iPhone 12

Эксперты Федеральной комиссии по связям США обнародовали техническую документацию, в которой сообщается о неожиданной функции у смартфонов линейки iPhone 12. Оказалось, что новинка от Apple оснащена беспроводной реверсивной зарядкой.
Кроме того, устройство может заряжать и другие гаджеты. Для этого необходима мощность в 5 ватт. Отмечается, что iPhone 12 поддерживает приёмник индуктивной зарядки и встроенный передатчик.
В настоящее время новинка от американской компании не способна заряжать часы, наушники и другие устройства, которые работают с беспроводным зарядным устройством. В документации
Как ранее передавал NEWS.ru, новинка от Apple обладает новой возможностью, которая работает по принципу взаимодействия с дополненной реальностью. iPhone 12 умеет измерять рост человека. Для того чтобы воспользоваться новой функцией, нужно открыть приложение «Рулетка» и навести камеру смартфона на человека.