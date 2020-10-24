В новых iPhone появилась необычная функция

https://static.news.ru/photo/c880b564-177a-11eb-a946-fa163e074e61_660.jpg Фото: apple.com

Новинка от Apple обладает новой возможностью, которая работает по принципу взаимодействия с дополненной реальностью.

Как сообщает издание GizChina, iPhone 12 умеет измерять рост человека. Для того чтобы воспользоваться новой функцией, нужно открыть приложение «Рулетка» и навести камеру смартфона на человека.

После того как человек будет распознан, на экране появится линия с ростом. Так умеют делать только новые гаджеты, оснащённые лидаром. Технология работает, взаимодействуя с дополненной реальностью, и используется в iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и новом планшете iPad Pro.

Продажи новых смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которые американская корпорация Apple представила 13 октября, начались в России 23 октября.

Покупателей не смущала цена iPhone 12, которая начинается от 79 990 рублей. Стоимость iPhone 12 Pro стартует от 99 990 рублей. Данный смартфон с дисплеем 6,1 дюйма представлен с памятью 128, 256 и 512 Гб. Модель продаётся в четырёх цветах — графитовом, серебристом, золотом и тихоокеанском синем.

Как писал NEWS.ru, ретейлеры рассказали о высоком интересе россиян к iPhone 12.