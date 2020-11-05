В Госдуме предложили поддержать грантами развитие биометрии в РФ

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Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил поддержать разработчиков медицинских приложений выдачей грантов. По мнению парламентария, это должно стимулировать введение биометрии во многих сферах.

Стоит уделить внимание грантовой поддержке разработчиков приложений для граждан. Ведь в принципе всё должно быть просто. Идентификацию <...> нужно если не упрощать, по крайней мере приводить к биометрии. Мы спокойно с вами работаем и со Сбербанком, и другими банками, и различными даже кредитами, всего лишь прикладывая палец к кнопке сотового телефона, которые это позволяют. Или где-то это визуальное изображение. Надо подумать, - цитирует Морозова РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что биометрические технологии идентификации серьёзно упрощают жизнь. Морозов также предложил внедрять в клинические рекомендации для врачей телемедицинские технологии. Глава думского комитета напомнил, что он по совместительству является вице-президентом Ассоциации детских хирургов и организация уже поставила задачу вписать телемедицину во все клинические рекомендации.

Врачи просто должны к этому быть ментально готовы, что это возможно, это [может быть закреплено] законодательно и это, конечно, должно оплачиваться, - заключил Морозов

Как передавал NEWS.ru, лицо и голос можно будет использовать для моментальной оплаты покупок в магазинах после вступления в силу поправок о применении биометрии. Закон, расширяющий её возможности, может быть принят до конца текущего года. Готовится к запуску оплата по лицу в сети магазинов «Лента». Такая же работа ведётся крупнейшим оператором и производителем вендинговых аппаратов.