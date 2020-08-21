Уникальный буксировщик военных водолазов создан в России

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Созданный по заказу ВМФ буксировщик «Спрут» будет впервые продемонстрирован на форуме «Армия-2020». Разработка завода «Буревестник» не имеет аналогов.

«Спрут» был создан в рекордно короткие сроки, ВМФ обратился к предприятиям-разработчикам с предложением сделать подводное средство движения для водолазов легкого типа в апреле 2020 года, передаёт ТАСС. За это время пройдены практически все необходимые испытания, как бассейные, так и натурные.

В 2020 году мы с помощью НИОКР в инициативном порядке за собственные средства провели работу по разработке и изготовлению опытного образца под названием «Спрут», который будет впервые представлен на форуме «Армия-2020»... У нас уже был очень серьезный задел в области разработки лёгких буксировщиков, мы сразу решили ставить перед собой задачу перекрыть эти тактико-технические требования, которые выдал ВМФ, — рассказал конструктор буксировщика, кандидат технических наук Пётр Трошин.

Отмечается, что «Спрут» превосходит по своим параметрам запросы флота, он способен разгоняться под водой до 4,5 узлов (более 8 км/ч). Немецкие аппараты Bonex Infinity RS и Rotinor RD2 могут развить скорость только до трёх и четырёх узлов соответственно. При этом российский аппарат вместе с аккумуляторами весит 34 килограмма, немецкие — 40 и 42. Созданный полностью из отечественных комплектующих «Спрут» способен погружаться на глубину 60 метров. Аппарат может использоваться для охраны портов, мостов, ГЭС, а также в зоне ЧС, когда необходима оперативная подводная доставка людей или грузов. При развитии проекта также возможно создание его беспилотной версии, рассказали разработчики.

Как писал NEWS.ru ранее, Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность создания собственного плавучего космодрома, сообщил гендиректор ОСК Алексей Рахманов.