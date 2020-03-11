https://static.news.ru/photo/7ca97404-6335-11ea-9bbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые технологии «умного города» позволят россиянам экономить на ЖКХ до 30%. Это первый национальный стандарт обмена электронными данными, который разработала Российская венчурная компания.

Технология позволит создавать в городе единую систему для работы в различных сферах: регулировать движение транспорта, уличное освещение, верно оценивать показания счётчиков ЖКХ. Эти изменения не только сделают жизнь более комфортной, но и позволят снизить расходы, пишут «Известия».

За счёт уменьшения энергетических потерь траты на оплату услуг ЖКХ могут сократиться до 30%. Расходы управляющих компаний на снятие показаний со счётчиков и обработку полученной информации также будут сокращены. Регионы с применением новых технологий получат возможность экономить до 15% бюджета.

Внедрение технологий «умного города» позволит повысить доступность данных. К примеру, какие развлекательные и социальные заведения и как часто посещают жители, куда вызывают такси и как часто пользуются общественным транспортом. Этот сбор данных позволит улучшить условия для передвижения по городским улицам автомобилей экстренных и коммунальных служб.

Также можно будет рассчитать новые маршруты общественного транспорта. Компания планирует в ближайшем будущем внести проект на утверждение в Росстандарт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оставшиеся в бюджете Камчатского края средства пущены на социально-экономические программы. Механизм снижения тарифов за электричество до среднероссийского уровня действует с 2017 года для пяти субъектов в ДФО с высокой себестоимостью производства.