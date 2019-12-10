Кроме того, Twitter рассказал, какие темы оказались популярными в уходящем году. В категории «телевизионные шоу» лидером стала «Игра престолов», среди фильмов первое место занял блокбастер «Мстители: Финал».
Самым популярным актёром 2019 года стал Том «Человек-паук» Холланд, которому удалось спасти супергероя после споров между Marvel и Sony. Топ музыкальных исполнителей возглавил южнокорейский бойбенд BTS. а у спортивных команд на вершине списка расположился футбольный клуб «Барселона».
Самой обсуждаемой новостью стал пожар в соборе Парижской Богоматери, случившийся в апреле. Президенту США Дональду Трампу удалось возглавить топ политиков 2019 года. С самыми популярными эмодзи можно ознакомиться ниже.
Ранее команда Twitter признала, что поспешила с решением удалить неактивные учётные записи. Как отметили разработчики, они не учли исчезновения аккаунтов умерших пользователей, для близких и друзей которых они остаются важными, писал NEWS.ru.