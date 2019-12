https://static.news.ru/photo/de41a4bc-1b36-11ea-b7f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Twitter вслед за коллегами подвёл итоги 2019 года. Разработчики представили топ постов с наибольшим количеством ретвитов.

Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)



We got this pic.twitter.com/VkMPwJo9GI — World Record Egg (@egg_rt_record) January 14, 2019

WATCH AT YOUR OWN RISK pic.twitter.com/uNPzKfQKJH — Ashton (@aman9919) April 1, 2019

Can everybody just Please look at this cat pic.twitter.com/GEPe1XzurJ — danee, goddess of dinosaurs (@itsdaneesaur) July 3, 2019

My niece has her bird trained to attack anyone she screams at pic.twitter.com/ea0JoWMNrT — NCAA Youngboy (@Apex_sH) April 30, 2019

Кроме того, Twitter рассказал, какие темы оказались популярными в уходящем году. В категории «телевизионные шоу» лидером стала «Игра престолов», среди фильмов первое место занял блокбастер «Мстители: Финал».

Самым популярным актёром 2019 года стал Том «Человек-паук» Холланд, которому удалось спасти супергероя после споров между Marvel и Sony. Топ музыкальных исполнителей возглавил южнокорейский бойбенд BTS. а у спортивных команд на вершине списка расположился футбольный клуб «Барселона».

Самой обсуждаемой новостью стал пожар в соборе Парижской Богоматери, случившийся в апреле. Президенту США Дональду Трампу удалось возглавить топ политиков 2019 года. С самыми популярными эмодзи можно ознакомиться ниже.

Ранее команда Twitter признала, что поспешила с решением удалить неактивные учётные записи. Как отметили разработчики, они не учли исчезновения аккаунтов умерших пользователей, для близких и друзей которых они остаются важными, писал NEWS.ru.