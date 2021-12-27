Треть студентов оказались недовольны преподаванием ИИ в вузах

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Треть (34,7%) опрошенных студентов оказались недовольны уровнем преподавания в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в российских вузах, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «VK Образование». Половина (51,3%) студентов изучают ИИ дополнительно.

Самые частые проблемы, по словам респондентов, — это устаревшая информация (39,8%), дефицит преподавателей по профилю (37,5%), слабо представленное направление ИИ в целом (36,6%), нехватка техники (34,5%) и лекций от компаний (26%), слабая теоретическая основа (20,9%). Всё устраивает лишь 1,7% опрошенных.

При этом 72% респондентов интересуются стажировками в данной сфере. Среди направлений ИИ студентов привлекают компьютерное зрение (17,8%), роботизация (17,6%), бизнес-аналитика (13,8%), обработка естественного языка (13,7%), распознавание и синтез речи (12,1%), перспективные методы использования ИИ (7%), системы извлечения новых знаний (6,9%), управление персоналом (6,1%), игры и машинное творчество (5%).

Среди сфер, в которых можно применить технологии, самыми интересными стали социальные технологии (25,3%), промышленность (22,2%), медицина (16,7%), сельское хозяйство (11,3%), транспорт и логистика (9%), государственный сектор (8,1%) и образование (5,1%).

В опросе поучаствовали 1236 студентов из вузов России.

Ранее специалисты в области IT назвали основные причины отставания России в сфере развития технологий искусственного интеллекта. Среди них дефицит кадров, слабость рынка венчурных инвестиций, низкое проникновение российских продуктов на иностранные рынки, импортозависимость, медленное внедрение продуктов в бизнес и органы власти, а также слабая связь теории и практики.