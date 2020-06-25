Суд Нью-Йорка обязал Telegram сообщать властям о выпуске криптовалюты

https://static.news.ru/photo/c485d62c-b70a-11ea-9b7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вынес решение по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США к Telegram Group Inc.

Организацию обязали вернуть $1,22 млрд покупателям цифровых токенов Gram и выплатить компенсацию в размере $18,5 млн. Помимо этого, суд обязал представителей Telegram сообщать о выпуске криптовалюты. Однако компании разрешили не признавать свою вину.

Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение $1 224 000 000, — цитирует сообщение суда ТАСС.

Иск поступил в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк 11 октября 2019 года. Комиссия по ценным бумагам США отказалась его комментировать. В январе 2020 года Telegram обязали опубликовать данные обо всех финансовых операциях. Разработчики платформы должны были предоставить отчёт до 26 февраля 2020 года.

NEWS.ru также сообщал ранее, что хакерская группировка Lazarus неоднократно использовала платформу для кражи криптовалюты. Для этого они изменили способ заражения системы, который позволяет им оставаться незамеченными. В качестве приманки злоумышленники используют фальшивые криптовалютные торговые компании.