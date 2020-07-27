Британский студент создал виртуальную собаку-поводыря для слепых

https://static.news.ru/photo/8baf2d52-d001-11ea-8ad5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Loughborough University/youtube.com

В Великобритании представили разработку, которая сможет обеспечить каждого слепого и слабовидящего виртуальной «собакой-поводырём». Заменить животное должен специальный прибор, которому уже придумали имя — Тея.

Автором гаджета стал студент Энтони Каму, который учится в Университете Лафборо на промышленного дизайнера. На создание прибора его вдохновили игровые консоли виртуальной реальности и машины-беспилотники, передаёт New Atlas.

Далеко не каждый потерявший зрение может завести дома собаку — мешают высокая стоимость, теснота в квартире, аллергия на животных и трудности в их содержании или кормлении. Зато новое небольшое устройство в руке можно держать вполне привычно — как поводок. Разработчик внедрил в него навигационную систему, схожую с той, что используют в системах управления космическими аппаратами, в том числе — Международной космической станции. Прибор ориентируется благодаря специальным датчикам и камерам, которые формируют трёхмерное изображение окружающей среды — по аналогии с тем, как это делает беспилотный автомобиль.

Всё это позволяет Тее ориентироваться на местности, направляя незрячего по правильному маршруту. Если человек отклонится от него, он почувствует натяжение, сходное с тем, которое создаёт собака-поводырь, когда человек идёт в неверном направлении.

Кроме этого, гаджет способен помогать слабовидящим людям ориентироваться на местности благодаря голосовым подсказкам и звуковым сигналам, предупреждающим об опасности.

Более того, виртуальный поводырь может не только привести человека к месту назначения, но и рассказать по пути о погоде и о последних новостях, а также предупредить о светофорах и проезжающих машинах. Куда именно нужно попасть, владелец устройства сообщает голосом, а робот выстраивает оптимальный маршрут с учётом метеофакторов, транспортных заторов и людского потока.

Пока что Тея существует в единственном экземпляре — в виде опытного образца. В случае успешных испытаний в будущем она может стать надёжным спутником людей, потерявших зрение.

Ранее в Израиле, как писал NEWS.ru, для собак-поводырей изобрели жилет с пультом управления. Устройство через вибрацию передаёт собаке команды хозяина.