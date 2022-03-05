Стало известно о кибератаке на Samsung Electronics и крупной утечке данных

Компания Samsung Electronics сообщила о взломе своих компьютерных систем, в результате чего произошла утечка до 190 Гб конфиденциальных данных и программного кода. Как пишет издание Yonhap со ссылкой на источники, Samsung оценивает нанесённый ущерб.

По данным собеседников издания, ответственность за взлом взяла на себя группировка Lapsus$. Хакеры сообщили, что украденные данные можно загрузить в виде торрент-файлов.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что корейская компания Samsung приостанавливает поставку всех товаров в Россию. Причиной этого решения были названы «нынешние геополитические события». При этом в корпорации отметили, что внимательно следят за ситуацией. Ограничения коснулись всех товаров, в том числе смартфонов, чипов и бытовой техники.

Позднее представители корпорации уточнили, что остановка поставок техники в РФ связана с логистическими проблемами, а не с санкциями. По их словам, сервисное обслуживание клиентов в России производится в полном объёме и компания возобновит работу в обычном режиме после того, как все проблемы с логистикой будут решены. Кроме того, известно, что компания не прекращала поддерживать сервисы и приложения в России.