Стало известно о кибератаке на Samsung Electronics и крупной утечке данных

Компания Samsung Electronics сообщила о взломе своих компьютерных систем, в результате чего произошла утечка до 190 Гб конфиденциальных данных и программного кода. Как пишет издание Yonhap со ссылкой на источники, Samsung оценивает нанесённый ущерб.
По данным собеседников издания, ответственность за взлом
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что корейская компания Samsung приостанавливает поставку всех товаров в Россию. Причиной этого решения были названы «нынешние геополитические события». При этом в корпорации отметили, что внимательно следят за ситуацией. Ограничения коснулись всех товаров, в том числе смартфонов, чипов и бытовой техники.
Позднее представители корпорации уточнили, что остановка поставок техники в РФ связана с логистическими проблемами, а не с санкциями. По их словам, сервисное обслуживание клиентов в России производится в полном объёме и компания возобновит работу в обычном режиме после того, как все проблемы с логистикой будут решены. Кроме того, известно, что компания не прекращала поддерживать сервисы и приложения в России.