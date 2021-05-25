Стали известны детали дизайна нового MacBook Pro

https://static.news.ru/photo/b75bcc1c-be03-11eb-8377-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Новая модель 16-дюймового ноутбука MacBook Pro внешне будет напоминать другое устройство от Apple — iPad Pro. Подробные рендеры новинки опубликовал портал 9to5mac.

Устройство станет более плоским, чем предшественник. На изображениях также заметны разъём HDMI и слот для SD-карты, на отсутствие которых жаловались многие пользователи продуктов от компании из Купертино.

Ожидается, что новый MacBook Pro 16 будет оснащён процессором M1X. В таком случае Apple в своём самом производительном лэптопе откажутся от процессоров Intel в пользу собственной разработки на базе архитектуры ARM. По данным инсайдеров, объём оперативной памяти может резко вырасти — до 64 гигабайт с прежних 16.

Новый MacBook Pro 16 могут анонсировать на конференции WWDC летом 2021 года. О стоимости ноутбука данных пока нет. Актуальную модель с процессором от Intel в самой доступной конфигурации в России можно купить за 235 тысяч рублей.

Ранее инсайдеры раскрыли внешний вид нового MacBook Air.