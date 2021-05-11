Инсайдер раскрыл внешний вид новых MacBook Air

https://static.news.ru/photo/523a2536-b250-11eb-85ec-96000091f725_660.jpg Фото: apple.com

Apple кардинально изменит дизайн ноутбуков MacBook Air в 2021 году. Рендерами устройства поделился инсайдер Джон Проссер в YouTube.

Он рассказал, что видел новые девайсы, но не может показать настоящие фотографии, чтобы сохранить анонимность своего источника. По его данным, гаджеты получат несколько цветов, как у представленных ранее iMac.

На изображениях видно, что у ноутбуков не будет классической заострённой кромки корпуса. Рамки вокруг дисплея и клавиатура станут белыми. Они получат ещё не анонсированный процессор Apple M2, а также два порта USB-C.

Инсайдер Джон Проссер стал известен после того, как первым назвал точные даты презентаций iPhone SE 2020 и MacBook Pro 13, а также опубликовал точные рендеры AirPods Max и AirTag. При этом его информация, как и любые данные о ещё не вышедших устройствах Apple, может оказаться неверной.

В апреле Apple представила новый моноблок iMac с собственным процессором компании M1. Компьютер также получил сразу семь цветов.

После этого СМИ сообщили, что корпорация начала производить новые процессоры для компьютеров спустя неделю после презентации iMac и iPad на первых собственных чипах компании M1. Поставки в Купертино должны начаться в июле 2021 года. Это позволит Apple оснастить девайсы, которые представят во второй половине этого года. При этом, по данным собеседников издания, новые чипы получат не только планшеты и ноутбуки.