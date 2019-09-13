https://static.news.ru/photo/ad6d9df0-d608-11e9-b980-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/Global Look Press

Компания Spotify обновила условия соглашения. В изменённом документе говорится, что сервис будет проверять местоположение пользователей семейной подписки, чтобы удостовериться, что они живут вместе.

Основной владелец учётной записи и все остальные участники плана должны будут представить доказательства того, что они находятся по одному и тому же адресу. При этом сервис в будущем намерен проводить повторные проверки.

Местоположение пользователей будет подтверждаться через Google Maps. В случае если подписчик не сможет этого сделать, Spotify может приостановить действие плана или даже заблокировать учётную запись. Сервис внёс изменения в условия, чтобы бороться с некорректным использованием семейной опции.

В 2018 году Spotify уже пробовала похожий подход. Компания разослала предупреждение, в котором просила пользователей подтвердить свои точные GPS-координаты, но вскоре после этого закончила тестирование из-за проблем с конфиденциальностью.

Сейчас разработчики уверяют , что не отслеживают передвижения пользователей и не хранят данные об их местоположении после проверки.

В конце августа News.ru сообщил, что сервис Spotify вновь отложил запуск в России. Его релиз должен состояться в конце 2019 года. Перенос даты может быть связан с глобальными проблемами Spotify с Warner Music: у компаний возникли разногласия об условиях лицензирования при выходе Spotify на рынок Индии.

Сервис в недавнем времени провёл встречи с российскими правообладателями и сейчас активно ищет сотрудников из сферы маркетинга.

