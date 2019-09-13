Компания Spotify обновила условия соглашения. В изменённом документе говорится, что сервис будет проверять местоположение пользователей семейной подписки, чтобы удостовериться, что они живут вместе.
Основной владелец учётной записи и все остальные участники плана должны будут представить доказательства того, что они находятся по одному и тому же адресу. При этом сервис в будущем намерен проводить повторные проверки.
Местоположение пользователей будет подтверждаться через Google Maps. В случае если подписчик не сможет этого сделать, Spotify может приостановить действие плана или даже заблокировать учётную запись. Сервис внёс изменения в условия, чтобы бороться с некорректным использованием семейной опции.
В 2018 году Spotify уже пробовала похожий подход. Компания разослала предупреждение, в котором просила пользователей подтвердить свои точные GPS-координаты, но вскоре после этого закончила тестирование из-за проблем с конфиденциальностью.
Сейчас разработчики
В конце августа News.ru сообщил, что сервис Spotify вновь отложил запуск в России. Его релиз должен состояться в конце 2019 года. Перенос даты может быть связан с глобальными проблемами Spotify с Warner Music: у компаний возникли разногласия об условиях лицензирования при выходе Spotify на рынок Индии.
Сервис в недавнем времени провёл встречи с российскими правообладателями и сейчас активно ищет сотрудников из сферы маркетинга.