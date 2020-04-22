SpaceX вывела на орбиту очередные 60 спутников для глобального Интернета

https://static.news.ru/photo/78fff2cb-85f2-4627-857d-37e518004f53_660.jpg Фото: Unsplash/SpaceX/CC0

Частная космическая компания SpaceX вывела на орбиту очередные 60 аппаратов системы Starlink — глобальной сети спутникового Интернета, которая должна покрыть всю планету.

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с мыса Канаверал в 22:30 по московскому времени. SpaceX провела запуск на фоне пандемии COVID-19 и отмены многих других стартов в США.

Это уже седьмой вывод на орбиту партии интернет-спутников начиная с мая прошлого года. С учётом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 420 космических аппаратов системы Starlink, — передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, накануне Дня космонавтики основатель SpaceX Илон Макс восхитился талантом российских инженеров и посоветовал перейти на проектирование многоразовых ракет. Чуть позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что не уверен в эффективности аппаратов Маска.