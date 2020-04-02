Сотрудникам SpaceX запретили пользоваться приложением Zoom

https://static.news.ru/photo/b46f6e6e-74c1-11ea-a405-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/via Globallookpress.com

Компания SpaceX предпринимателя Илона Маска запретила сотрудникам использовать платформу видео-конференц-связи Zoom, сославшись на значительные проблемы с конфиденциальностью и безопасностью.

28 марта работники SpaceX получили письма, в которых было сказано об отключении доступа к приложению.

Мы понимаем, что многие из нас использовали этот инструмент для проведения конференций и собраний. Пожалуйста, используйте электронную почту, текстовые сообщения или телефонную связь в качестве альтернативного средства общения, — приводит Reuters выдержки из текста.

Представитель компании SpaceX не ответил на запрос агентства о комментарии.

Как писал NEWS.ru, платформу Zoom для проведения совещания использовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.