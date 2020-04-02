Технологии

Сотрудникам SpaceX запретили пользоваться приложением Zoom

12:07, 02 апреля 2020 18
Фото: SpaceX/via Globallookpress.com

Компания SpaceX предпринимателя Илона Маска запретила сотрудникам использовать платформу видео-конференц-связи Zoom, сославшись на значительные проблемы с конфиденциальностью и безопасностью.

28 марта работники SpaceX получили письма, в которых было сказано об отключении доступа к приложению.

Мы понимаем, что многие из нас использовали этот инструмент для проведения конференций и собраний. Пожалуйста, используйте электронную почту, текстовые сообщения или телефонную связь в качестве альтернативного средства общения, — приводит Reuters выдержки из текста.

Представитель компании SpaceX не ответил на запрос агентства о комментарии.

Как писал NEWS.ru, платформу Zoom для проведения совещания использовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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