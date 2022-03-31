Сотовые операторы России начали отказываться от безлимитных тарифов

Крупные операторы мобильной связи перестали подключать новых абонентов к безлимитным тарифам. Как пишет «Коммерсант», МТС, Yota, и Tele2 уже перевели подобные тарифы в архив. Ранее отказаться операторам от безлимита рекомендовало Минцифры, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на сети и продлить срок их службы в условиях санкций.
В Yota изданию
Как посчитали аналитики TelecomDaily, средняя скорость мобильного интернета в России за четыре месяца
28 марта представители Минцифры объявили о том, что они направили рекомендацию операторам мобильной связи исключить неограниченное потребление трафика, в том числе ввести ограничения на безлимитные тарифы. Отмечается, что сбалансированный объём потребляемого трафика предусмотрен указом президента от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России». Соответствующее обращение подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.