Сотовые операторы России начали отказываться от безлимитных тарифов

Крупные операторы мобильной связи перестали подключать новых абонентов к безлимитным тарифам. Как пишет «Коммерсант», МТС, Yota, и Tele2 уже перевели подобные тарифы в архив. Ранее отказаться операторам от безлимита рекомендовало Минцифры, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на сети и продлить срок их службы в условиях санкций.

В Yota изданию сообщили , что они отказались от безлимитных тарифов, но если клиент подключился к оператору до 24 марта, то в его линейке безлимитный интернет останется доступным даже при смене пакета минут или подключении безлимитных мобильных приложений. В МТС также подтвердили изданию, что компания не будет больше предлагать безлимит в новых опциях, однако он останется в архивных тарифах. В «Билайне» заявили, что убрали безлимитные опции для новых корпоративных клиентов.

Как посчитали аналитики TelecomDaily, средняя скорость мобильного интернета в России за четыре месяца снизилась на 0,6 Мб/с и продолжает падать. При этом нагрузка на сети растёт, а уход иностранных компаний сильно затрудняет модернизацию оборудования.

28 марта представители Минцифры объявили о том, что они направили рекомендацию операторам мобильной связи исключить неограниченное потребление трафика, в том числе ввести ограничения на безлимитные тарифы. Отмечается, что сбалансированный объём потребляемого трафика предусмотрен указом президента от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России». Соответствующее обращение подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.