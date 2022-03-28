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Минцифры рекомендовало мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы

21:52, 28 марта 2022
Минцифры рекомендовало мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Пресс-служба Мницифры сообщила, что ведомство направило рекомендацию операторам мобильной связи «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитные тарифы. Отмечается, что сбалансированный объём потребляемого трафика предусмотрен указом президента от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России». Соответствующее обращение подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, передаёт РБК.

В условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей, — сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что данное решение позволит обеспечить равномерную нагрузку на сеть.

Комиссия РСПП по связи и IT ранее предположила, что «в текущих экономических условиях» пользователи мобильной связи могут столкнуться с перебоями начиная с лета этого года. Чтобы поддержать компании, комиссия предлагает снизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество и освободить от налогов доходы сотрудников отрасли. В Минцифры причин для сбоев в сетях не видят.

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