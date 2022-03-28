Минцифры рекомендовало мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил рассмотреть возможность списания бизнесу пятой части долгов по кредитной программе ФОТ 3.0. Письмо с предложениями он направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову, сообщает ТАСС. По мнению бизнес-омбудсмена, предприниматели из пострадавших от пандемии отраслей, которые в 2021 году воспользовались льготными кредитами по программе ФОТ 3.0, к началу действия новых санкций так и не успели полностью восстановить свою деятельность. Титов отметил, что частичное списание суммы долга могло бы стать для бизнеса подспорьем в нынешней ситуации.

Прошу дать поручение о рассмотрении вопроса списания предпринимателям задолженности по льготным кредитам по программе ФОТ 3.0 в размере 20% от суммы долга, — говорится в письме Титова. Он пояснил, что...