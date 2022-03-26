Пользователям мобильной связи предрекли массовые сбои

Комиссия РСПП по связи и IT полагает, что «в текущих экономических условиях» пользователи мобильной связи могут столкнуться с перебоями, начиная с лета этого года. Чтобы поддержать компании, комиссия предлагает снизить плату за радиочастотный спектр на 50%, обнулить ставку по налогу на имущество и освободить от налогов доходы сотрудников отрасли. В Минцифры причин для сбоев в сетях не видят, пишет «Коммерсант».

Из документа комиссии, посвящённого работе в условиях санкций, следует , что резервов оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности инфраструктуры хватит на четыре — шесть месяцев. Это может коснуться также технологических сетей связи железнодорожного транспорта и ТЭКа. При этом капитальные затраты операторов связи вырастут с 390 млрд рублей в 2021 году до 450 млрд рублей в 2022 году даже при сокращении инвестпрограмм.

Единственным способом сохранения работоспособности инфраструктуры является сворачивание всех планов развития и использование ранее закупленного оборудования исключительно в целях поддержания устойчивости сети, — говорится в заявлении комиссии.

В Минцифры заявили, что не видят предпосылок для сбоев, так как работоспособность бизнеса зависит не только от преференций со стороны государства, но и от решений самих предприятий, а сам бизнес получает целые пакеты мер поддержки со стороны государства.

Как полагает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко, проблемы в сетях связи возможны и могут выражаться в ухудшении качества услуг, включая временный отказ в предоставлении связи. По его словам, для сохранения работоспособности сетей операторы могут частично демонтировать уже развёрнутое оборудование и использовать его для ремонта или расширения сетей там, где это актуальнее.

Ранее сообщалось, что в России выросли цены на домашний интернет — в МТС повысили ряд архивных тарифов примерно на 9%, на 2–4% они увеличились у московского «Акадо», а до 10% подняли их и региональные провайдеры. Причинами стали повышение стоимости комплектующих для оборудования, нестабильность курса рубля и издержки, связанные с необходимостью исполнения «закона Яровой».

При этом сотрудник одной из компаний предположил, что в дальнейшем стоимость услуг не изменится, но операторы могут отказаться от разного рода бонусов для абонентов. Гендиректор TeleсomDaily Денис Кусков также заявил, что росту цен в сегменте домашнего Интернета препятствует высокое его насыщение в России и крайне высокий уровень конкуренции.