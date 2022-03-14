В России выросли цены на домашний интернет — МТС повысила ряд архивных тарифов примерно на 9%, на 2–4% они увеличились у московского «Акадо», а до 10% подняли их и региональные провайдеры. Причинами стали повышение стоимости комплектующих для оборудования, нестабильность курса рубля и издержки, связанные с необходимостью исполнения «закона Яровой». Нынешние же санкции едва ли приведут к росту цен, пишут «Известия».

В феврале — марте стоимость услуг повысил ряд российских интернет-провайдеров, в частности МТС. Например, доступ в Сеть на месяц, стоивший в Москве в январе 2022 года 599 рублей, в феврале уже обходился в 660 рублей. В МТС подтвердили, что с 1 февраля примерно на 9% выросли цены на некоторые архивные интернет-тарифы и пакеты с домашним Интернетом и цифровым телевидением. Изменение стоимости услуг связали с общим ростом стоимости содержания и строительства сетей, ростом цен на электроэнергию и услуги внешних подрядчиков. Повышают тарифы и в других регионах: в ФАС заявили, что примут меры в случае необоснованного повышения цен.

Как на тарифы могут повлиять антироссийские санкции, введение которых началось в конце февраля, участники рынка прогнозировать не стали. Сотрудник одной из компаний предположил, что стоимость услуг не изменится, но операторы могут отказаться от разного рода бонусов для абонентов. Гендиректор TeleсomDaily Денис Кусков также заявил, что росту цен в сегменте домашнего Интернета препятствует высокое его насыщение в России и крайне высокий уровень конкуренции.

12 марта председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и СМИ Александр Хинштейн выразил мнение, что мировые технологические компании-гиганты, или бигтех, продолжают испытывать Россию на прочность. По его словам, заложниками ситуации оказались блогеры, предприниматели, бизнес и все, для кого Сети были инструментом для продвижения и продажи своих товаров или услуг.