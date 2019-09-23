https://static.news.ru/photo/5cbd2ee0-de5d-11e9-a929-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Разрабатываемая в России система дистанционной идентификации пользователей позволит ускорить внедрение eSIM — виртуальных SIM-карт.

Стать абонентом после начала работы системы можно будет, сфотографировавшись и записав образец своего голоса, приходить в офис мобильного оператора не потребуется. Технической частью нововведения занимается «Ростелеком», пишут « Известия ».

Корректировку нормативной базы, необходимой для внедрения в России eSIM, обсудят в начале октября 2019 года представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, «Россвязи», мобильных операторов и отраслевых институтов на рабочей встрече.

Как писал News.ru ранее, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разрешило компании Tele2 продолжить тестирование технологии виртуальных сим-карт (eSIM). В тестировании примут участие около 15 тыс. абонентов.