Разрабатываемая в России система дистанционной идентификации пользователей позволит ускорить внедрение eSIM — виртуальных SIM-карт.
Стать абонентом после начала работы системы можно будет, сфотографировавшись и записав образец своего голоса, приходить в офис мобильного оператора не потребуется. Технической частью нововведения занимается «Ростелеком», пишут «
Корректировку нормативной базы, необходимой для внедрения в России eSIM, обсудят в начале октября 2019 года представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, «Россвязи», мобильных операторов и отраслевых институтов на рабочей встрече.
Как писал News.ru ранее, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разрешило компании Tele2 продолжить тестирование технологии виртуальных сим-карт (eSIM). В тестировании примут участие около 15 тыс. абонентов.