Сбой произошёл в работе «ВКонтакте»

https://static.news.ru/photo/86912176-784a-11eb-9d91-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» (ВК) пожаловались 26 февраля 2021 года на неполадки в работе портала, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Проблемы появились примерно в 17:36 мск. По информации Downdetector, 70% юзеров не могли зайти на сайт, 26% предъявили претензии из-за плохой доставки сообщений, ещё 3% не смогли войти в учётную запись. С «зависанием» ВК столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара и других городов РФ.

Накануне пользователи пожаловались на проблемы с доступом в приложение Facebook Messenger. Неполадки заметили юзеры в Соединённых Штатах Америки, Канаде и Великобритании. 53% рассказавших о сбоях владельцев ПО в США не могут получать СМС, 32% система «не подпускает» к серверу, 13% не могут войти в свой аккаунт. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Большая часть пользователей (75%) жаловались на проблемы с доставкой сообщений, 20% жалоб были связаны с загрузкой сайта, ещё 3% отметили проблемы со входом в аккаунт.

Также 18 февраля пользователи жаловались на проблемы в работе «Яндекса». На этом ресурсе люди заметили «зависания» некоторых сайтов. Судя по информации от юзеров, с неполадками столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов Урала. Кроме того, сбои ощутили на себе и жители Белоруссии.

Ранее служба безопасности «Яндекса» обнаружила внутреннюю утечку, в результате чего были скомпрометированы данные почти пяти тысяч почтовых ящиков. Владельцы этих аккаунтов получили от компании уведомления о необходимости смены пароля, сообщал NEWS.ru.