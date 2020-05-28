Сбой произошёл в работе PayPal

https://static.news.ru/photo/a17773bc-a0ed-11ea-a5ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

В работе платёжной системы PayPal в ряде стран произошёл сбой. Активнее всего о проблемах сообщают в Бельгии, Германии, Великобритании, Нидерландах и на востоке США.

По данным сервиса Downdetector, 41% сообщивших о сбое пользователей испытывают проблемы с осуществлением платежей.

39% жалуются на трудности со входом в свою учётную запись. Ещё у 18% не работает веб-сайт сервиса.

Как ранее писал NEWS.ru, департамент информационных технологий прокомментировал информацию об отключении выданных в Московской области цифровых пропусков 22 мая. В ведомстве заявили, что эти данные не соответствуют действительности.