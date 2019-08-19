https://static.news.ru/photo/a7ca8d22-c320-11e9-b34c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Клиенты «Альфа-банка» начали жаловаться на перебои в работе. Неполадки подтверждает Downdetector и официальный твиттер-аккаунт.

Есть небольшие проблемы( Сейчас знаем, что не проходит часть переводов на карту.

Чиним, извините! — Альфа-Банк (@alfabank) 20 августа 2019 г.

Судя по данным ресурса, пользователи мобильного приложения (61%) не могут совершить платёж со счёта. В банке извинились за неполадки и пообещали решить проблему в кратчайшее время.

Вечером 19 августа глобальный сбой произошёл в работе Google. Пользователи жаловались на проблемы с входом на сайт и с работой поисковой системы. О неполадках сообщали жители США, Франции, Великобритании, Испании, Германии и Польши. По данным Downdetector, москвичи также столкнулись с этими проблемами, однако на остальной территории РФ сбоя в работе Google нет,