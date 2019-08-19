Судя по данным ресурса, пользователи мобильного приложения (61%) не могут совершить платёж со счёта. В банке извинились за неполадки и пообещали решить проблему в кратчайшее время.
Вечером 19 августа глобальный сбой произошёл в работе Google. Пользователи жаловались на проблемы с входом на сайт и с работой поисковой системы. О неполадках сообщали жители США, Франции, Великобритании, Испании, Германии и Польши. По данным Downdetector, москвичи также столкнулись с этими проблемами, однако на остальной территории РФ сбоя в работе Google нет,