Сбербанк сообщил об уловках мошенников при онлайн-покупках

https://static.news.ru/photo/b2459b1e-e596-11e9-bbb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мошенники чаще всего прибегают к трём схемам, которые позволяют им красть деньги у любителей шопинга в Интернете. В основном используются товар-приманка по низкой цене, якобы технический сбой на сайте объявлений и фейковые службы доставки товаров.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Сбербанка. Отмечается, что привлекательный товар выставляется на продажу, но его покупку нельзя оплатить на сайте якобы из-за технического сбоя. Пользователь получает ссылку на оплату от «службы поддержки». Она ведёт на вредоносный ресурс, который заражает гаджеты вирусом или крадёт данные банковской карты.

Также в случае с приманкой для связи указывается только почта или номер телефона с уточнением, что общение будет вестись лишь через мессенджер. Затем продавец присылает ссылку на поддельный сайт сервиса доставки. Пользователь Сети оплачивает товар, но ничего не получает, поскольку свои деньги он перевёл мошеннику. Специалисты советуют россиянам особо проверять, действительно ли это официальный сайт службы доставки.

Поддельные службы доставки популярных магазинов бывают весьма похожими на оригиналы. Отличие может заключаться лишь в указании, что это «подрядная организация». Итог для любителя онлайн-шопинга тот же: ни товара, ни денег.

Ранее NEWS.ru сообщал, что злоумышленники на фоне пандемии коронавируса стараются обмануть россиян, используя их страхи. Именно поэтому гражданам предлагают «уникальные» товары, требуя обязательную предоплату. Об особенностях работы мошенников рассказывается в рекомендациях, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.