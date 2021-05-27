«Сбер» разработал беспилотный электромобиль

Компания SberAutoTech (является частью экосистемы «Сбера») представила прототип беспилотного электромобиля собственной разработки. Машина работает полностью в автономном режиме. Подробности о новинке приведены на официальном сайте банка.
Электромобиль
В основе конструкции электрическая платформа, которая приводится в движение электродвигателем, а источником питания является модуль сменных батарей. Платформа спроектирована с учётом требований к подключённому и беспилотному транспорту, — говорится в сообщении «Сбера».
Для оценки окружающей ситуации ФЛИП использует комплекс радаров, лидаров и камер. Эти устройства позволяют получать информацию об окружающей обстановке, распознавать препятствия и пешеходов. На основании полученных данных машина принимает решения об ускорении, торможении или повороте. Также ФЛИП способен обмениваться информацией с другими моделями.
Ранее в одном из детских садов Нового Уренгоя начал работу первый в России робот-воспитатель. Машина будет общаться с детьми и помогать педагогам в преподавании основ робототехники.