«Сбер» разработал беспилотный электромобиль

https://static.news.ru/photo/4f4f98c0-becf-11eb-8455-96000091f725_660.jpg Фото: sber.ru

Компания SberAutoTech (является частью экосистемы «Сбера») представила прототип беспилотного электромобиля собственной разработки. Машина работает полностью в автономном режиме. Подробности о новинке приведены на официальном сайте банка.

Электромобиль получил название ФЛИП. Он относится к пятому (последнему) уровню автономности по международной классификации. Габаритами машина не отличается от стандартного легкового автомобиля (3,62 метра на 1,95 метра), при этом внутри она на 40% просторнее, утверждают в компании. ФЛИП, будучи полностью автономным, не нуждается ни в каких средствах управления для водителя. В салоне могут разместиться шесть человек.

В основе конструкции электрическая платформа, которая приводится в движение электродвигателем, а источником питания является модуль сменных батарей. Платформа спроектирована с учётом требований к подключённому и беспилотному транспорту, — говорится в сообщении «Сбера».

Для оценки окружающей ситуации ФЛИП использует комплекс радаров, лидаров и камер. Эти устройства позволяют получать информацию об окружающей обстановке, распознавать препятствия и пешеходов. На основании полученных данных машина принимает решения об ускорении, торможении или повороте. Также ФЛИП способен обмениваться информацией с другими моделями.

Ранее в одном из детских садов Нового Уренгоя начал работу первый в России робот-воспитатель. Машина будет общаться с детьми и помогать педагогам в преподавании основ робототехники.