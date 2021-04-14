С проектированием эсминца «Лидер» возникли проблемы

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Проект строительства эсминца «Лидер» для Военно-морского флота РФ вряд ли будет реализован, заявил гендиректор Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

В том виде, в котором его планировали раньше, он, скорее всего, реализован не будет, по крайней мере, не так быстро. Но здесь всё зависит от решения заказчика — Министерства обороны, — сообщил РИА Новости Рахманов.

Изначально «Лидер» планировали заложить в 2017 году, но его строительство так и не начиналось. До сих пор нет технического проекта эсминца, хотя к его разработке должны были приступить в 2019–2020 годах.

«Лидер» водоизмещением 14 тысяч тонн должен был иметь атомную энергетическую установку. Позднее появилась информация о решении увеличить водоизмещение до 19 тысяч тонн. Говорилось также о двух версиях корабля: первая — водоизмещением 10–12 тысяч тонн с газотурбинной энергоустановкой, вторая — 18–19 тысяч тонн с атомной установкой.

Как писал NEWS.ru, в 2018 году в России началась подготовка к строительству атомных эсминцев «Лидер», которые расширят возможности флота в дальней морской зоне. Эсминец-невидимка будет оснащён последним вооружением. Строительство корабля планировалось начать в 2035 году. Его разработкой занимается Северное проектно-конструкторское бюро в Санкт-Петербурге.

По мнению военных экспертов, «Лидер» может стать самым вооружённым кораблём в мире. Судно может быть оснащено зенитными ракетными система С-500 и С-350, зенитным ракетным комплексом «Редут», комплексом «Панцирь-М». На его палубе, вероятно, будут размещены крылатые ракеты «Калибр», гиперзвуковые — «Циркон», к этому набору добавятся модифицированные гиперзвуковые ракеты «Кинжал».