https://static.news.ru/photo/b7b398f8-eb59-11e9-a7e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Холдинг «Росэлектроника», входящий в Ростех, представил новую разработку — станцию радиоподсвета цели (РПЦ). Она может обнаружить миниатюрные беспилотные летательные аппараты (БЛА) на расстоянии до 7,5 км.

По словам исполнительного директора корпорации Олега Евтушенко, традиционные методы радиолокации не обеспечивают надёжного обнаружения БЛА с малой отражающей поверхностью, но разработка холдинга успешно справляется с этой задачей. Опасность миниатюрных дронов заключается в возможности вести наблюдение, разведку, нести взрывчатку или другие вооружения и служить средством нападения. При этом они могут это делать в одиночку или в составе целого «роя».

Станция состоит из компактной многоканальной радиолокационной станции Ка-диапазона, ноутбука управления, а также поворотного устройства. Последнее обеспечивает обзор во всех направлениях. Координация работы станции осуществляется как вручную, так и автоматически. При обнаружении объекта аппаратура передаёт информацию на диспетчерский пульт или в центр управления.

Комплекс представляет собой совместную разработку АО «НПП «Салют» (входит в «Росэлектронику») и МКБ «Факел» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»). Изделие выполнено полностью на отечественной электронно-компонентной базе и не имеет аналогов в России, сообщает ТАСС .

Первые образцы РПЦ уже прошли полевые испытания.

Ранее News.ru рассказал, что Ростех направил в правительство РФ три сценария развития Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Все варианты предполагают получение 350 млрд рублей в качестве первоначальной меры для покрытия долгов.

Первый сценарий заключается в оптимизации земельных участков и неиспользованных производственных площадей. Второй вариант подразумевает сокращение количества предприятий по конечной сборке и агрегатных заводов. Кроме того, предлагается сократить персонал, на который тратится около 60% расходов ОАК. Третья стратегия помимо оптимизации включает в себя усиление господдержки спроса на российские самолёты.