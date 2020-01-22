https://static.news.ru/photo/a5b83222-3d2e-11ea-980d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Сибирское управление Ростехнадзора предотвратило гибель людей на шахте «Берёзовская» благодаря использованию своей разработки — Системы дистанционного контроля (СДК).

15 января 2020 года стационарные датчики контроля метана, подключенные к Системе дистанционного контроля Ростехнадзора, зафиксировали превышение допустимых норм вещества в воздухе. Инспекторы, получив автоматическое предупреждение, оперативно провели внеплановую проверку и наложили запрет на проведение работ в загрязнённом участке. Нарушения могли привести к взрыву газа и, как следствие, гибели шахтёров. Работников вывели из забоя на «свежую» струю воздуха.

Мы уделяем большое внимание цифровым разработкам, особенно внедрению Системы дистанционного контроля. Основной её смысл состоит в решении задачи по сохранению жизни и здоровья людей, которые работают или находятся поблизости с ОПО (ред. опасными производственными объектами). На «Березовской» цифровые инструменты Ростехнадзора показали себя на практике, «человеческий фактор», в подавляющем большинстве случаев являющийся причиной аварий, удалось исключить, — сообщили в Ростехнадзоре.

Как ранее писал NEWS.ru, управление Ростехнадзора по Сибири в судебном порядке добилось приостановки работы нескольких шахт компании «ММК-Уголь» из-за нарушений требований промышленной безопасности при добыче угля.