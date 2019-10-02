https://static.news.ru/photo/d111e34c-e521-11e9-a827-fa163e074e61_660.jpg Фото: StatisticaOpen/facebook.com

Собственное мобильное приложение в App Store 2 октября представил Росстат. С его помощью все желающие будут иметь возможность узнавать и использовать оперативные показатели. Кроме того, там можно читать последние новости о работе ведомства.

1 октября мы получили подтверждение из App Store, и сегодня наше приложение уже можно скачать. Мы надеемся, что и владельцы телефонов на ОС Android сегодня-завтра смогут установить себе наше мобильное приложение, — передаёт сообщение представителей Росстата RNS.

Как ранее писал News.ru, Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» почти на 65 млн рублей на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание приложения для App Store и Google Play. Однако Счётная палата не обнаружила программу в онлайн-магазинах.