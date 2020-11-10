Россиянам могут разрешить управлять предоставляемыми государству данными

https://static.news.ru/photo/570d7a48-23a5-11eb-81b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане России должны иметь право распоряжаться теми данными, которые они предоставляют государству, считает специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Такое заявление он сделал, комментируя тему создания цифровых профилей россиян.

По мнению Пескова, россияне боятся не того, что всё о них будет известно государству, а того, что их данные могут утечь в руки спамеров, мошенников, рекламщиков и так далее, что создаёт определённые неудобства, пишут «Известия».

Государство должно знать достаточно о гражданах, чтобы оказывать качественные услуги. Но не абсолютно всё. Ни в коем случае. И с границами тут всё ясно. Гражданин должен обладать прямым правом распоряжения теми данными, которые являются обязательными для государства и теми данными, которые он предоставляет добровольно. Для этого должны быть разработаны соответствующие инструменты, — подчеркнул специалист.

В частности, один из крупнейших мобильных операторов предложил создать кабинет управления правами граждан на портале госуслуг. В таком случае пользователь может галочкой отметить те свои данные, которыми он согласен делиться.

Песков отметил также, что у крупнейших провайдеров уже есть профили граждан, однако эти данные хаотичны, что не позволяет государству оказывать качественные услуги.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поручил к маю 2021 года проработать возможность создания рейтингов, которые будут отображать уровень цифровизации органов исполнительной власти в регионах и на федеральном уровне. Такое поручение опубликовано по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.