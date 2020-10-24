В России создадут рейтинг цифровизации органов исполнительной власти

Президент России Владимир Путин поручил к маю 2021 года проработать возможность создания рейтингов, которые будут отображать уровень цифровизации органов исполнительной власти в регионах и на федеральном уровне. Такое поручение опубликовано по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.
Ответственными за реализацию проекта назначены губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава кабинета министров Михаил Мишустин,
Кроме того, планируется создание федерального рейтинга цифровизации регионов, который будет отображать ряд критериев, среди которых готовность цифровой инфраструктуры и рост производительности труда.
Как писал NEWS.ru, Владимир Путин ранее поручил правительству создать институт «добросовестного экспортёра». Предполагается, что такой экспортёр будет пользоваться дополнительными преимуществами в виде упрощённого порядка взаимодействия с органами власти и сокращения административной нагрузки.