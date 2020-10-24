В России создадут рейтинг цифровизации органов исполнительной власти

https://static.news.ru/photo/5f2e7e2c-17b4-11eb-8046-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил к маю 2021 года проработать возможность создания рейтингов, которые будут отображать уровень цифровизации органов исполнительной власти в регионах и на федеральном уровне. Такое поручение опубликовано по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.

Ответственными за реализацию проекта назначены губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава кабинета министров Михаил Мишустин, говорится на сайте Кремля.

Кроме того, планируется создание федерального рейтинга цифровизации регионов, который будет отображать ряд критериев, среди которых готовность цифровой инфраструктуры и рост производительности труда.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин ранее поручил правительству создать институт «добросовестного экспортёра». Предполагается, что такой экспортёр будет пользоваться дополнительными преимуществами в виде упрощённого порядка взаимодействия с органами власти и сокращения административной нагрузки.