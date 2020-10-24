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Экономика

В России появится институт «добросовестного экспортёра»

19:19, 26 октября 2020
Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин поручил кабмину создать в стране институт «добросовестного экспортёра» в ходе мероприятий по трансформации делового климата. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 28 сентября.

Внести в план мероприятий «Трансформация делового климата» изменения, включив в него мероприятие по созданию института «добросовестного экспортёра» в целях предоставления такому экспортёру дополнительных преимуществ, обеспечения упрощённого порядка его взаимодействия с органами власти и сокращения административной нагрузки на него, — сказано в поручении.

Исполнить поручение президента предписано 1 июня 2021 года. Кроме того, до 1 октября 2020 года Путин поручил представить предложения, направленные на вовлечение малого и среднего бизнеса в экспортную деятельность. Это касается и увеличения продаж российских товаров на электронных торговых площадках.

Также кабмин должен обеспечить внедрение «не менее трёх сервисов, имеющих приоритетное значение для таких субъектов предпринимательства, предусмотрев возможность интеграции указанной платформы с действующими аналогичными платформами, созданными в субъектах РФ», на базе цифровой платформы, которая ориентирована на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальных предпринимателей). Этот доклад правительство должно предоставить до 31 декабря 2021 года.

Как писал NEWS.ru, Путин поручил разработать меры поддержки индивидуального домостроения.

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