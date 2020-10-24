Путин поручил разработать меры поддержки индивидуального домостроения

https://static.news.ru/photo/92bf6d00-17a5-11eb-92dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поручил до 1 июля 2021 года представить меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС), в том числе возможность выдачи ипотеки на такой тип жилья.

Об этом говорится в перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, состоявшегося 28 сентября, который опубликован на сайте Кремля.

Также до 1 июля 2021 года глава государства поручил представить предложения по переселению из жилья с высокой степенью износа и по поддержке низкомаржинальных проектов строительства жилья. Ответственным за исполнение этих распоряжений назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что больше 75% возводимого жилья на территории России покупается с использованием ипотечных средств. По его словам, к 2030 году число семей, улучшивших жилищные условия, должно достигнуть 5 млн. В 2019 году их число составляло 3,7 млн. Прогнозируется рост на 35%. Также объём ввода жилья должен достигнуть 120 млн кв. метров, увеличившись на 50%.

Мутко также рассказал, что ДОМ.РФ занимается разработкой программы развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Он отметил, что более 40% граждан склоняются к покупке ИЖС. В 2019 году среди 82 млн кв. метров жилья 38,5 приходилось на индивидуальные дома. Каждый год около половины возводимого жилья является ИЖС, писал NEWS.ru.