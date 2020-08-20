В России более 75% строящегося жилья покупается в ипотеку

Больше 75% возводимого жилья на территории России покупается с использованием ипотечных средств. Об этом заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Сегодня в среднем более 1 млн граждан берут ипотечные кредиты. В 2019 году — 1,3 [млн], к 30-му должно быть 2,5 млн семей. 75% строящегося жилья покупается в ипотеку, — заявил Мутко во время совещания по вопросам жилищного строительства.
По его словам, к 2030 году число семей, улучшивших жилищные условия, должно достигнуть 5 млн. В 2019 году их число составляло 3,7 млн. Прогнозируется рост на 35%. Также объём ввода жилья должен достигнуть 120 млн кв. метров, увеличившись на 50%.
Мутко также рассказал, что ДОМ.РФ занимается разработкой программы развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Он отметил, что более 40% граждан склоняются к покупке ИЖС. В 2019 году среди 82 млн кв. метров жилья 38,5 приходилось на индивидуальные дома. Каждый год около половины возводимого жилья является ИЖС,
NEWS.ru писал, что Мутко прогнозирует среднюю ставку по ипотеке в 7,5% к концу года. Он отметил, что льготные ипотечные программы серьёзно поддерживают первичный рынок жилья.
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