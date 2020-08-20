В России более 75% строящегося жилья покупается в ипотеку

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Больше 75% возводимого жилья на территории России покупается с использованием ипотечных средств. Об этом заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Сегодня в среднем более 1 млн граждан берут ипотечные кредиты. В 2019 году — 1,3 [млн], к 30-му должно быть 2,5 млн семей. 75% строящегося жилья покупается в ипотеку, — заявил Мутко во время совещания по вопросам жилищного строительства.

По его словам, к 2030 году число семей, улучшивших жилищные условия, должно достигнуть 5 млн. В 2019 году их число составляло 3,7 млн. Прогнозируется рост на 35%. Также объём ввода жилья должен достигнуть 120 млн кв. метров, увеличившись на 50%.

Мутко также рассказал, что ДОМ.РФ занимается разработкой программы развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Он отметил, что более 40% граждан склоняются к покупке ИЖС. В 2019 году среди 82 млн кв. метров жилья 38,5 приходилось на индивидуальные дома. Каждый год около половины возводимого жилья является ИЖС, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что Мутко прогнозирует среднюю ставку по ипотеке в 7,5% к концу года. Он отметил, что льготные ипотечные программы серьёзно поддерживают первичный рынок жилья.