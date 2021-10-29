Российские разработчики создали технологию борьбы с поддельными QR-кодами

В России разработали некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки. Разработчиком выступила новосибирская команда Pro Control. Об этом сообщили RT в пресс-службе Национальной технологической инициативы.

Система состои т из обычного QR-кода и внутренней матрицы, которую невозможно распечатать на обычном принтере и распознать специальными программами. Чтобы её распечатать, нужно специальное устройство.

Как пояснили разработчики, обычные QR-коды можно создать на принтере в виде тысячи экземпляров или сделать электронные копии с помощью специальных программ. Новая технология призвана помочь бороться с подделками.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что те, кто подделывает сертификаты о вакцинации и QR-коды, не только несут ответственность за подделку документов, но и ответственны за продолжение эпидемии в стране.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что сохранить действие системы QR-кодов необходимо до тех пор, пока коллективный иммунитет в России не достигнет 80%. По его мнению, большинство россиян пройдут вакцинацию в течение двух-трёх месяцев, если за наличием QR-кодов будет установлен жёсткий контроль.