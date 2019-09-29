https://static.news.ru/photo/79d1259c-e324-11e9-899a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Компания «Инжиниринговые технологии» разработала систему «Посейдон», позволяющую защищать суда и порты от кибератак.

«Посейдон» ищет куберуязвивимости при помощи нейросетей и искусственного интеллекта. Аналогов программе в мире не существует, этой разработкой уже заинтересовались российские и зарубежные заказчики, передаёт РИА Новости .

Как рассказал технический директор «Инжиниринговых технологий» Артём Долгих, применение программы позволит сократить расходы судовладельцев. В настоящее время идут тесты альфа-версии прототипа комплекса, программную его часть планируется разрабатывать в России, а аппаратная часть может быть произведена как на территории РФ, так и за её пределами.

Помимо непосредственно защиты кораблей, «Посейдон» может использоваться для всей морской инфраструктуры — портов, верфей, буровых платформ. Сейчас 90% грузоперевозок идёт по морю и многие объекты этой сферы подвергаются атакам. Например, в России в начале 2018 года хакеры пытались нарушить работу администрации морских портов Азовского моря.

Как писал News.ru ранее, компания Airbus стала жертвой кибератак. Преступники четыре раза за последние 12 месяцев проникали в сеть организации. Хакеры действовали через системы подрядчиков корпорации, в том числе французской Expleo и английской Rolls-Royce.