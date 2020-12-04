Путин заявил о планах перевести большинство госуслуг на автоматику

https://static.news.ru/photo/bb57200a-363b-11eb-abed-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

РФ собирается перейти на автоматическое оказание большинства госуслуг, рассказал президент России Владимир Путин 4 декабря 2020 года во время международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey). Мероприятие посвящено искусственному интеллекту. По словам политика, на эти цели потратят миллиарды рублей.

По мнению руководителя государства, при рождении ребёнка алгоритм системы должен будет самостоятельно оформлять нужные документы, в том числе на выдачу материнского капитала. Отдельно президент обсудил развитие технологий в Москве, являющейся одним из лидеров в данной области среди других регионов.

Что касается готовности к внедрению технологий искусственного интеллекта, в том числе городской инфраструктуры, столица — среди десяти крупнейших мегаполисов мира. Я думаю, что очень многих опережает. А по уровню образования и исследований занимает второе место в мире, — рассказал Путин.

Кроме того, глава РФ сообщил о планах широкого внедрения ИИ в лечебных учреждениях страны. По прогнозам лидера, в 2021 году каждая десятая подобная организация будет использовать технологии искусственного интеллекта.

Президент также предложил разработать морально-нравственный кодекс работы искусственного интеллекта (ИИ). По его мнению, не стоит ограничиваться административными и законодательными ограничениями. Он отметил, что ИИ не станет президентом. В то же время, по его словам, ИИ может быть учителем, помощником, инструктором или ассистентом любого человека, в том числе президента. Путин добавил, что лидеру страны иногда приходится принимать «не совсем рациональные решения».

Вместе с тем руководитель государства считает искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества. По его словам, «это так называемые сквозные технологии, которые пропитывают и будут пропитывать все сферы жизни».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин анонсировал создание в стране шести крупных исследовательских центров в сфере IT. Проект реализуют уже в самое ближайшее время на конкурсной основе, отметил президент РФ.

Он также поручил кабмину усовершенствовать систему преподавания информатики и математики в российских школах. К этой задаче правительство должно будет привлечь международные математические центры, ведущие университеты РФ и образовательную организацию «Сириус».