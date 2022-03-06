Производитель видеокарт Nvidia приостановил работу в России

Американский производитель видеокарт Nvidia сообщил о приостановке работы в России. Решение прекратить деятельность на территории страны вызвано событиями на Украине, передает PCMag.

Мы не продаём в Россию, — заявил представитель Nvidia.

Подобные заявления ранее сделали компании Cisco, Apple, Oracle, Intel и AMD.

Также стало известно, что приостанавливает продажи в России и дополнительное предоставление услуг компания Microsoft. Кроме этого, об уходе с российского рынка объявила и американская технологическая компания IBM.

Как сообщалось, IBM отказалась поставлять продукцию и технологии в Россию и сотрудничать с российскими военными организациями. При этом в компании заявили, что окажут поддержку сотрудникам в РФ.

Иностранные компании продолжают уходить с российского рынка после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, зарубежные компании со временем вернутся на российский рынок и будут заинтересованы в том, чтобы нагнать упущенное. Он выразил уверенность, что нынешняя ситуация в стране сменится бурным экономическим ростом.