Приложения на смартфоне позволят измерить электромагнитное излучение

Электромагнитное излучение можно измерять с помощью приложений, установленных в смартфоне. Об этом рассказал в интервью агентству ПРАЙМ заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

По словам Назаренко, практически все специальные мобильные приложения показывают , что фоновое излучение в городских квартирах на сегодняшний день составляет 30 до 100 миллитесла. При этом на показания влияет направление ориентации смартфона.

Для некоторых приложений не удаётся угадать, как нужно повернуть смартфон, чтобы при наличии в прямой видимости вышки с излучателями сотовой связи получить максимальные или минимальные показания, — рассказал собеседник агентства.

Специалист уточнил, что электромагнитное поле изменяет даже пульт от сигнализации, а микроволновая печь на расстоянии 20 сантиметров от дверцы может давать излучение до одной десятой миллитесла, что вдвое больше магнитного поля Земли.

Ранее заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим заявил, что о проникновении хакеров в смартфон может говорить любая его аномальная или подозрительная активность. Одним из главных признаков взлома является быстрая скорость разрядки.