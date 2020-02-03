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Специалисты Усть-Катавского вагоностроительного завода и предприятия «Титан-Баррикады» (входят в Роскосмос) разработали низкопольный трамвайный вагон нового поколения. Его испытания пройдут в феврале в городе Волжском.

Разработана современная двухсекционная модель трамвайного вагона нового поколения со 100% низким уровнем пола, — говорится в сообщении Усть-Катавского вагоностроительного завода.

За год планируется выпускать до 200 трамваев. В настоящее время в производстве находятся девять двухсекционных низкопольных вагонов с увеличенными дверными проёмами, которые отправятся в Новокузнецк.

Как писал NEWS.ru, электробусы, которые получают всё большее распространение в Москве, в управлении намного удобнее, чем троллейбусы или автобусы. Об этом заявили более 90% водителей. Столько же пассажиров считают электробус более комфортным. Также отмечается более тихая и плавная работа этого вида транспорта, его надёжность и экологичность. Сейчас автопарк столицы насчитывает 300 электробусов, на которых работают более 450 водителей. Транспорт нового поколения обслуживает 18 маршрутов.