Кабинет министров РФ в сотрудничестве с экспертами и крупными компаниями провёл стресс-тесты дорожных карт по цифровым технологиям. В результате две из них — по блокчейну и квантовым сенсорам — отправили на доработку.
Об этом рассказал вице-премьер Максим Акимов по итогам форума «Глобальное технологическое лидерство»,
Итог такой: пять направлений не только получили принципиальное одобрение, но и все базовые решения, заложенные в дорожных картах, были согласованы. Две дорожные карты мы отправили на довольно глубокую проработку — это квантовые сенсоры и технологии распределённого реестра (блокчейн), — отметил Акимов.
Как ранее сообщал News.ru, российские силовые ведомства рассчитывают до конца 2021 года разработать предложения по созданию правового механизма ареста цифровых активов, в том числе криптовалютных. Работать над инициативой будут МВД, Следственный комитет, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, Минюст, Федеральная таможенная служба, ФСБ и Федеральная служба судебных приставов.
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