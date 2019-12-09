https://static.news.ru/photo/dc8c9f76-1908-11ea-a44a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кабинет министров РФ в сотрудничестве с экспертами и крупными компаниями провёл стресс-тесты дорожных карт по цифровым технологиям. В результате две из них — по блокчейну и квантовым сенсорам — отправили на доработку.

Об этом рассказал вице-премьер Максим Акимов по итогам форума «Глобальное технологическое лидерство», передаёт РИА Новости. Правительство РФ и ряд крупных компаний подписали соглашения о развитии цифровых технологий в июле. В рамках договорённостей стороны обязались разработать дорожные карты. Каждая технология получила куратора из числа компаний-подписантов. Так, например, Сбербанк стал ответственным за искусственный интеллект, Ростех — за квантовые сенсоры, блокчейн и интернет вещей, а РЖД — за квантовые вычисления.

Итог такой: пять направлений не только получили принципиальное одобрение, но и все базовые решения, заложенные в дорожных картах, были согласованы. Две дорожные карты мы отправили на довольно глубокую проработку — это квантовые сенсоры и технологии распределённого реестра (блокчейн), — отметил Акимов.

Как ранее сообщал News.ru, российские силовые ведомства рассчитывают до конца 2021 года разработать предложения по созданию правового механизма ареста цифровых активов, в том числе криптовалютных. Работать над инициативой будут МВД, Следственный комитет, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, Минюст, Федеральная таможенная служба, ФСБ и Федеральная служба судебных приставов.