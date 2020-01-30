Жители нескольких стран мира сообщили о проблемах с доступом к социальной сети Instagram. Сбои наблюдаются в том числе в России.
Неполадки начались в 21:33 по Москве, следует из информации сервиса Downdetector. Больше всего сообщений
Большинство пользователей сообщают о проблемах с доступом к ленте новостей и историям. Около 15% жалоб поступило на невозможность разместить пост.
Как ранее писал NEWS.ru, 19 января пользователи массово пожаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp. В службу поддержки поступило несколько сотен сообщений о неполадках.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен