https://static.news.ru/photo/5a2819de-4c5d-11e9-9ca4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жители нескольких стран мира сообщили о проблемах с доступом к социальной сети Instagram. Сбои наблюдаются в том числе в России.

Неполадки начались в 21:33 по Москве, следует из информации сервиса Downdetector. Больше всего сообщений поступило из Соединённых Штатов и европейских стран. Среди российских городов сбои зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Тюмени и нескольких других городах.

Большинство пользователей сообщают о проблемах с доступом к ленте новостей и историям. Около 15% жалоб поступило на невозможность разместить пост.

Как ранее писал NEWS.ru, 19 января пользователи массово пожаловались на сбои в работе мессенджера WhatsApp. В службу поддержки поступило несколько сотен сообщений о неполадках.