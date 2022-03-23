Юзеры сообщили о крупных сбоях в Telegram

Российские и европейские пользователи мессенджера Telegram сообщили о глобальных сбоях в работе приложения. С 17:00 по мск на сайте Downdetector появилось около 5800 сообщений о проблемах в работе мессенджера.
Отметим, что на данном
Напомним, что в России наблюдался масштабный сбой в работе сервисов Apple 21 марта. В частности, поступало много жалоб на работу Apple Music, iCloud и AppStore.
21 марта в России признана экстремистской и запрещена компания Meta Platforms (Meta), которая управляет соцсетями Facebook и Instagram (их деятельность также признана экстремистской и запрещена в РФ). Такое решение принял Таганский суд, оно вступило в силу немедленно. На этом настаивал представитель ФСБ.