Юзеры сообщили о крупных сбоях в Telegram

Российские и европейские пользователи мессенджера Telegram сообщили о глобальных сбоях в работе приложения. С 17:00 по мск на сайте Downdetector появилось около 5800 сообщений о проблемах в работе мессенджера.

Отметим, что на данном сайте также указана статистика в процентном соотношении, согласно которой 70% сбоев вызваны проблемами с подключением к серверу. Еще у 20% пользователей тормозит само приложение. У остальных 9% проблемы вызваны получением сообщений, после которого приложение начинает вылетать.

Напомним, что в России наблюдался масштабный сбой в работе сервисов Apple 21 марта. В частности, поступало много жалоб на работу Apple Music, iCloud и AppStore.

21 марта в России признана экстремистской и запрещена компания Meta Platforms (Meta), которая управляет соцсетями Facebook и Instagram (их деятельность также признана экстремистской и запрещена в РФ). Такое решение принял Таганский суд, оно вступило в силу немедленно. На этом настаивал представитель ФСБ.