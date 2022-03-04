Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о сбоях в работе

Сбои в работе социальной сети «ВКонтакте» наблюдаются в России, следует из данных на странице сервиса Downdetector. По состоянию на 12:51 было зафиксировано 1406 отчётов о сбоях в работе соцсети.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (47%) жаловались на сбои в работе сайта, 45% — на сбои в работе приложений, 8% — на проблемы с работой профиля. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Также о неполадках сообщали пользователи на Украине.

Ранее российские пользователи отметили сбои в работе социальной сети Facebook в ночь на 4 марта. В 59% случаев речь идёт о сбоях в работе сайта, ещё 24% сообщили о трудностях в работе приложения, у 17% пользователей возникли проблемы с авторизацией. Чаще всего о неполадках говорили в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Челябинске и Екатеринбурге.

1 марта также стало известно о сбоях в работе Instagram, Facebook и TikTok в России. Сообщалось, что 82% пользователей жалуются на проблемы в работе с приложением, 11% не могут войти в свой профиль, ещё 7% жалуются на работу веб-сайта. С подобными проблемами столкнулись жители России и других стран — Германии, Франции, а также США.