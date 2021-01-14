«Одноклассники» обозначили главные тренды в поведении аудитории в 2020 году

https://static.news.ru/photo/5070d1de-565f-11eb-990e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) подвела итоги 2020 года.

Большинство трендов оказались так или иначе связаны с пандемией COVID-19. Коронавирус изменил динамику поведения пользователей, которые активнее использовали популярные методы обмена эмоциями в ОК. Ярче всего это проявилось весной во время самоизоляции, в отдельных сервисах заметный рост отмечен и в целом за год.

В 2020 году пользователи ОК отправили друг другу 52,8 млрд открыток (на 18% больше, чем в 2019 году). 4,5 млрд открыток и 1,5 млрд стикеров были отправлены в личных сообщениях (рост на 67% за год). Число стикеров в комментариях увеличилось на 42%. Благодаря новому сервису добавления стикерпаков в сутки отправлялось более 2,5 млн стикеров, созданных пользователями.

Осенью «Одноклассники» запустили сервис «Моменты», в котором можно делиться исчезающими фото и видео и соревноваться в популярности с друзьями. С запуска сервиса его аудитория превысила 16 млн человек.

Прямые эфиры стали важным средством коммуникации в условиях пандемии. Ежедневная аудитория сервиса ОК Live за год выросла на 30%, отдельное мобильное приложение установили 9 млн владельцев смартфонов. Прямые эфиры в ОК Live набирали более 71 млн просмотров в сутки, среднее число таких стримов за день в 2020 году выросло в 2,5 раза.

Повысился интерес к развлекательным сервисам соцсети, в частности к мобильным играм. Их аудитория расширилась и стала более вовлечённой. Время, проведённое за мобильными играми в ОК, выросло за год на 23,4%. Игроки стали активнее приобретать внутренние бонусы на мобильных устройствах. ОК выплатили разработчикам мобильных игр 970 млн рублей за год. Это на 62% больше, чем в 2019 году. Рекламные доходы создателей игр выросли на 60%.

Видеоплатформа ОК в 2020 году преодолела отметку в 1 млрд просмотров в сутки. Просмотры рекомендуемых видео выросли в два раза благодаря новым алгоритмам персональных рекомендаций. В прошедшем году на видеоплатформе ОК проходили онлайн-концерты популярных музыкантов, спортивные тренировки и виртуальные экскурсии. Пользователи оценили разнообразие контента — число просмотров прямых трансляций выросло на 50%. Количество загрузок видео также увеличилось — на 19%.

Предприниматели в связи с карантинными ограничения стали активнее продавать товары непосредственно в соцсети. За 2020 год группы и бизнес-профили ОК запостили более 23 млн карточек со своими товарами. В октябре соцсеть перезапустила собственный маркетплейс совместно с AliExpress Россия, что позволило увеличить базу товаров до 100 млн.

2020 год не был похож ни на один другой: внешнее обстоятельство впервые так сильно влияло на тренды активности аудитории. В это непростое время мы сумели предложить пользователям самое важное — сервисы для общения на расстоянии и комфортного пребывания дома: от звонков и подарков до онлайн-концертов, игр, экскурсий по музеям и телемедицины. <...> В 2021 году «Одноклассникам» исполняется 15 лет. Планируем сделать этот год одним из самых интересных в развитии соцсети, — отметил руководитель ОК Антон Федчин.

Как писал NEWS.ru, одним из мероприятий, транслировавшихся в прямом эфире на платформе ОК в 2020 году, стал поэтический концерт «Есенин.Live» в честь 125-летия Сергея Есенина.