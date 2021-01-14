Политические убеждения людей будут определять по фотографии

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Американские специалисты создали алгоритм, способный с высокой точностью определить политическую ориентацию человека по фотографии. Причём сделает он это без участия самого гражданина: «большой брат» посмотрит, что уже обнародовано им в социальных сетях.

Разработка принадлежит учёным из Стэнфордского университета, а точность результата на данном этапе достигает 72%, передаёт КP.RU со ссылкой на Nature. Методика отчасти напоминает принцип, используемый в физиогномике.

Чтобы обучить искусственный интеллект, было использовано около миллиона снимков, которые взяли из профилей в Facebook и неназванного онлайн-сервиса знакомств. В итоге были определены две тысячи, которые отличают людей по политической ориентации.

Впрочем, далеко не все — и даже коллеги в учёном сообществе — отнеслись к новому алгоритму с воодушевлением. Некоторые опасаются, что полученные результаты могут быть использованы не во благо людей.

Немного успокаивает тот факт, что пока что алгоритм научился определять только либералов и консерваторов. Об успешности выявления представителей иных идеологических убеждений пока ничего не сообщается.

Ранее NEWS.ru писал, что половина россиян не поддерживает создание в стране Единой биометрической системы для пользователей финансовых услуг, с помощью которой можно дистанционного подтверждать свою личность, загрузив фотографию лица и запись голоса.