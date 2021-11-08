Поездка на дронах-такси обойдётся москвичам в 200 рублей за 1 км

Генеральный директор компании по созданию дронов-такси Hover Александр Атаманов заявил, что стоимость поездки на аэротакси в Москве может составить около 200 рублей за километр. Об этом он рассказал в кулуарах бизнес-конференции в сфере технологий и инноваций «Баркемп „Национальная технологическая революция 20.35“», сообщает ТАСС.

Изначально мы рассчитывали, что полёт на аэротакси будет обходиться в 20 рублей за километр. Однако из-за роста инфляции мы вынуждены были пересмотреть свою бизнес-модель и поднять ценник на полёты — до 200 рублей за километр, — поделился Атаманов.

Он добавил, что в стоимость закладывается цена на электричество, аренда площадок, техобслуживание и другие факторы. Однако, по словам Атаманова, пришлось скорректировать стоимость поездок после повышения цен на все категории товаров и услуг.

Известно, что компания Hover планирует начать полёты над Москвой в 2023–2025 годах. Своё аэротакси компания разрабатывает с 2019 года. Проект был оценён в $30 миллионов.

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