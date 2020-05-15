Почти миллиард iPhone оказались под угрозой взлома

Apple не спешит устранить уязвимость в iPhone, что ставит под угрозу взлома почти миллиард смартфонов.
Отмечается, что хакеры могут получить конфиденциальные данные владельцев некоторых смартфонов с помощью почтового приложения Mail. Риску подвержены модели, выпущенные с 2012 года. Речь, в частности, идёт об iPhone и iPad. Уязвимость появилась в операционной системе iOS 6 и передавалась «по наследству» более новым оболочкам.
Согласно информации агентства безопасности ZecOps,
В самой Apple сообщили, что апдейт, который устраняет проблему, будет добавлен с обновлением iOS 13.5, а нашедшее уязвимость агентство получит вознаграждение.
На данный момент решить проблему можно только одним способом — удалить «родной» почтовый клиент. На его место можно установить любой другой от стороннего производителя.
Как писал NEWS.ru, компания Intel подтвердила недавно обнаруженную уязвимость в системе безопасности Windows. Так называемый эксплойт Thunderspy позволяет читать и копировать данные, даже если компьютер защищён или находится в спящем режиме. Однако для использования уязвимости требуется физический доступ к устройству.
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