Почти миллиард iPhone оказались под угрозой взлома

https://static.news.ru/photo/87ab2d9e-96c4-11ea-89be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Apple не спешит устранить уязвимость в iPhone, что ставит под угрозу взлома почти миллиард смартфонов.

Отмечается, что хакеры могут получить конфиденциальные данные владельцев некоторых смартфонов с помощью почтового приложения Mail. Риску подвержены модели, выпущенные с 2012 года. Речь, в частности, идёт об iPhone и iPad. Уязвимость появилась в операционной системе iOS 6 и передавалась «по наследству» более новым оболочкам.

Согласно информации агентства безопасности ZecOps, опубликованной в Forbes, триггеры этой уязвимости были найдены даже в прошивке iPhone OS 3.1.3, вышедшей в 2010 году и установленной на iPhone первого поколения. Таким образом, пользователи iPhone с прошивками iOS от 3.1.3 до 13.4.1 оказались под угрозой взлома.

В самой Apple сообщили, что апдейт, который устраняет проблему, будет добавлен с обновлением iOS 13.5, а нашедшее уязвимость агентство получит вознаграждение.

На данный момент решить проблему можно только одним способом — удалить «родной» почтовый клиент. На его место можно установить любой другой от стороннего производителя.

Как писал NEWS.ru, компания Intel подтвердила недавно обнаруженную уязвимость в системе безопасности Windows. Так называемый эксплойт Thunderspy позволяет читать и копировать данные, даже если компьютер защищён или находится в спящем режиме. Однако для использования уязвимости требуется физический доступ к устройству.